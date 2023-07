Avigliano, cane colpito con pallini e lasciato agonizzante per strada. Il sindaco Mecca: “Per alcuni la civiltà è ancora ignota”

Un cane colpito più volte con dei pallini, probabilmente con un fucile o pistola a pallini di gomma, che ora rischia seriamente la sopravvivenza. E’ successo ad Avigliano, dove l’animale è stato tratto in salvo e consegnato alle cure veterinarie, per provare a recuperare la condizione ottimale. Al momento restano ignoti gli autori o l’autore. Ma lo sfogo del sindaco, Giuseppe Mecca, fa capire che il Comune e le Forze dell’Ordine faranno di tutto per dare un volto ai responsabili. “Mi chiedo quanto si possa essere disumani per riempire di pallini un povero cane indifeso, lasciandolo agonizzante e morente per strada. Abbiamo fatto tutto il possibile per lui, anche se le condizioni sono tutt’ora molto molto difficili. Adesso invece il nostro tempo lo dedicheremo alle indagini, per ricercare al più presto chi ha compiuto questo gesto, perché credo che vada punito nella maniera più dura e categorica possibile. La civiltà, purtroppo, è ancora ignota ad alcuni”.

Claudio Buono