Incidente sulla Potenza-Melfi all’altezza di Vaglio Basilicata. Un morto e due feriti

Ancora sangue sulle strade lucane. E’ di un morto (un uomo) e due feriti (trasferiti al San Carlo) il bilancio del grave incidente che questa mattina si è verificato sulla SS 658 Potenza-Melfi, all’altezza di Vaglio Basilicata, nel Potentino. L’impatto tra due autovetture verso le ore 10. La strada è stata chiusa temporaneamente da Anas per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato al momento tra il Km 0,000-Innesto Statale 407 e il Km 6,800-Svincolo Potenza Nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

