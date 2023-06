Il lucano Stefano Rosa vince al debutto da professionista e conquista il suo secondo Mondiale e quarto titolo internazionale 

Ancora un successo e questa volta ancora più prestigioso per Stefano Rosa, il bodybuilder e personal trainer dell’associazione sportiva Dynamik Warrior di Pignola, che ha conquistato il primo posto alla World Cup Pro, svoltosi a Salerno in una location esclusiva tra le più importanti al mondo come quella del Giffoni film festival teatro super esclusivo dove sono state premiate tante celebrità sportive e non tra cui personaggi hollywooddiani del calibro di Leonardo di Caprio, Jonny Deep ,la leggenda del bodybuilding Arnold Schwarzenegger e tante altre. Questo risultato giunge dopo la conquista del suo primo Mondiale nel 2017 in Spagna a Cartagena e i successivi successi internazionale come l’Europeo in Bosnia a Monstar e il Mr Universo in Ungheria a Budapest entrambi nel 2021 dove oltre al titolo ha conquistato la Pro card diventando il primo lucano di sempre a vincere i titoli più prestigiosi e diventare professionista tutto questo nella categoria Classic Bodybuilding.

“Sono felicissimo, ho trascorso una giornata da sogno in uno dei teatri più famosi al mondo dove ci sono state le celebrità sportive e televisive più importanti del pianeta”, ha dichiarato l’atleta Rosa, che ha aggiunto: “sono riuscito in un impresa unica, vincere due Mondiali di cui questo da professionista e averlo fatto dinanzi alla mia famiglia ha reso tutto ancora più straordinario. Sogno che cullo da circa 18 anni dalla prima volta che sono entrato in palestra, e finalmente oggi diventa realtà. Ringrazio la IBFF tra le federazioni di maggior prestigio al mondo, il presidente mondiale Dusko Madzarovic e il leggendario presidente Europeo il maestro Filippo Alfani, il presidente italiano Veronica Alfani per aver portato in Italia una delle gare più importanti che ci siano”.

“Non è stato assolutamente facile vincere – prosegue – perchè ho gareggiato con atleti professionisti, molto più pesanti di me e con un curriculum assoluto essendo tutti campioni già affermati nelle gare più importanti sia nella ibff che in altre federazioni di prestigio e riconosciute a livello europeo e mondiale rendendo ancora più bello questo mio indimenticabile successo”.

Dopo questa incredibile vittoria, Stefano Rosa l’anno prossimo prenderà parte all’Arnold Classic gara che si terrà in Spagna. Manifestazione considerata, assieme al Mr Olimpia, tra le più importanti al Mondo. Stefano dedica la vittoria allo staff Dynamik Warrior oltre che tutta la sua famiglia, alla moglie Veronica, a mamma Anna, al padre Donato e al suo suo padrino Vittorio Carleo, ai suoi cugini e in particolare a Luana, Sebastiano Carleo e Sebastiano Colucci, oltre alla sua collaboratrice Rocchina Rosa e più di tutti a suo figlio il “piccolo principe Christian Rosa”.

“Ringrazio – ha concluso – la Dynamk Warrior e Smac centro creativo di Valeria Veltro per aver contribuito e avermi sostenuto alla World Cup PRO”.