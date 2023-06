Incidente causato dai cinghiali a Vietri di Potenza. Paura per un giovane e auto distrutta

Ennesimo incidente nel Potentino causato dai cinghiali. Questa sera a Vietri di Potenza un giovane alla guida di una Fiat Panda ha rischiato grosso e si è ribaltato con l’auto per evitare una famiglia di cinghiali. Colpito uno di loro, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata, trovandosi poi al contrario capovolta nel senso opposto, visto che procedeva in salita. L’incidente poco dopo le 19 lungo la strada comunale di contrada Carito. Il giovane, vietrese, non ha riportato ferite gravi ma solo qualche botta ed escoriazione, ma si è comunque reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Distrutta l’auto del giovane.

Claudio Buono