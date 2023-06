Il Real Vietri compie 30 anni. Festa al Palazzetto dello Sport, tanti ospiti a partire da Jacopo Murano

Trent’anni di attività sportiva. E’ questo l’importante traguardo festeggiato ieri dalla Scuola Calcio Real Vietri, da sempre presente sul territorio, sin dalla nascita nel 1992. Una importante realtà sportiva nata a Vietri di Potenza, che ad oggi ha sfornato importanti calciatori che hanno raggiunto importanti livelli. E non a caso ieri pomeriggio, al Palazzetto dello Sport di contrada Santa Domenica, erano presenti in tanti. A partire da Jacopo Murano, vietrese che che è partito dall’asfalto del centro abitato, ha avuto modo di fare diversi tornei con il Real Vietri, fino a Giuseppe Natiello, tra i protagonisti dell’Agripoli, ed altri come Mattia Sessa, Michele Grande, Felice Grande e Francesco Papa. Tutti ragazzi che hanno raggiunto importanti livelli e sono stati ingaggiati anche da squadre del Professionismo che detengono i loro cartellini. Tutti questi ragazzi ieri hanno ricevuto un premio da Innocenzo Natiello che ha rappresentato la Scuola Calcio, insieme al sindaco Christian Giordano. Il Real Vietri ha premiato anche l’amministrazione comunale, per la visione lungimirante nello sport e per la sempre pronta collaborazione. Una festa condivisa con le famiglie, che non fanno mai mancare il loro apporto. Il Real Vietri è una grande famiglia sempre presente sul territorio. Che in tre decenni ha organizzato importanti attività sportive, che inevitabilmente si trasformano in educative e formative, oltre che di socializzazione. Applausi per tutti, per un’attività così importante. Per l’occasione, svelato anche il nuovo logo del Real Vietri: la prima maglietta è andata a una persona che da sempre aiuta ed è presente a dare una mano, Graziano Russo. Presente insieme al Sindaco anche il consigliere con delega allo Sport, Vito Grande.

La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dalle famiglie, che hanno consegnato una targa a Natiello in rappresentanza del Real Vietri, in segno di riconoscenza di tutta l’attività che viene svolta per i più piccoli.

Claudio Buono