Giornata mondiale contro le droghe. A Potenza il 26 giugno iniziative dell’associazione Insieme

L’associazione “Insieme” invita ad un doppio appuntamento per il 26 giugno. In occasione della “Giornata mondiale contro le droghe” si prevede a partire dalle 16:00 un open day per poter visitare la comunità Insieme e i suoi laboratori ergoterapici in viale Del Basento. Alle 18:00 in collaborazione con Ubik Potenza, l’associazione invita alla presentazione del libro “Le tracce fantasma” (Minimumfax), finalista al premio Sila ’49 e al premio Flaiano, alla presenza dell’autore Nicola Cosentino. A dialogare con l’autore ci sarà Giuditta Casale, blogger letteraria e il contributo musicale de I Tamburi dei briganti. “Le tracce fantasma sono da un lato tutte le bozze, gli scarti, i treni persi su cui inconsapevolmente edifichiamo il futuro, ma anche gli aspetti degli altri che ci siamo persi e che forse ci permettono, proprio perché non li conosciamo, di amarli” dichiara l’autore sul blog Giudittalegge.

“Una bella coincidenza l’incrocio casuale di queste due attività di Insieme previste per il 26 giugno, l’open day e la presentazione del libro di Nicola Cosentino”. dichiara la presidente di associazione Insieme, Maria Elena Bencivenga, che aggiunge: “D’altronde uno dei grandi strumenti utilizzati da Insieme per combattere il vuoto della droga è proprio la cultura e il riaccendere il desiderio di vita”.

redazione