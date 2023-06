Soccorso Alpino e Speleologico, esercitazione notturna alle Cascate del Vallone del Tuorno

Si è svolta un’esercitazione notturna del Gruppo Tecnico Forre del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata presso l’area delle Cascate del Vallone del Tuorno, che ricade nel territorio di Savoia di Lucania e Vietri di Potenza. La simulazione – fa sapere l’organizzazione – è avvenuta al buio, dopo un temporale in una forra (una profonda gola nella quale scorre un corso d’acqua) in un contesto operativo non nuovo ai soccorritori. L’attività, perfettamente riuscita, ha impiegato 6 operatori di Soccorso in Forra coordinati da un istruttore regionale. Hanno raggiunto il ferito e, dopo averlo imbarellato, lo hanno evacuato percorrendo le cascate fino all’ imbocco del sentiero. Soddisfazione da parte del Gruppo Tecnico Forre sia per il lavoro di squadra messo in campo che per il tempi di risoluzione dell’intervento.