Musica, danza, spettacoli e poesia per accendere i riflettori sulle cure palliative. Domani 16 giugno nel centro storico di Potenza

Torna a Potenza, dopo lo stop pandemico, “Curarte – la notte bianca della cura”: una manifestazione organizzata dall’associazione “Amici dell’Hospice San Carlo”, che si occupa di assistere i malati terminali attraverso l’utilizzo di cure palliative e di dare sostegno alle loro famiglie. Eventi musicali, artistici, spettacoli teatrali per bambini, presentazioni di libri e letture di poesie, tutto questo animerà il centro storico di Potenza venerdì 16 giugno a partire dalle 18.30. Curarte è un’importante iniziativa per informare l’opinione pubblica sulla possibilità di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. L’evento è stato premiato come “migliore iniziativa nazionale di informazione alla popolazione sulle Cure Palliative” nell’ambito della XXI edizione del congresso nazionale organizzato dalla SICP (Società Italiana Cure Palliative).

Lea Riviello, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice, ci illustra il programma dell’iniziativa e ci racconta come nasce l’impegno nel volontariato accanto ai malati terminali.

