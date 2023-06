Quattro gelaterie lucane tra le migliori al mondo. In semifinale al “Gelato Festival World Masters”

Inizia l’estate ed è tempo di gelato! Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group è pronto a segnalare le migliori gelaterie qualificate per il percorso 2022-2025 e che parteciperanno alle prossime tappe per decretare il miglior gusto di gelato del mondo. Iniziato a ottobre 2022 il percorso ha già realizzato 37 tappe in 3 continenti coinvolgendo oltre 500 artigiani. Ecco, dunque, i 4 migliori gelatieri della Basilicata che proseguiranno il percorso verso la semifinale italiana che si terrà in ottobre.

Andrea Acquarulo del Bar Gelateria Acquarulo di Lagonegro con il gusto “Monnalisa”. Descrizione: Gelato con pistacchio e noci variegato ai fichi;

Pina Caruso della gelateria Caruso di Potenza con il gusto “Acheruntino”. Descrizione: Gelato alla crema di latte con vin cotto, mandorle e pane di Matera tostati;

Vincenzo Postiglione della Gelateria Sottozero di Potenza con il gusto “Terre Lucane”. Descrizione: Sorbetto al fondente con peperoni cruschi e fichi cotti al forno piccanti;

Alessio Santarsiero del Tiri Bakery e Cafè di Potenza con il gusto “Panettone Tutto L’Anno”. Descrizione: Gelato di crema al panettone con salsa all’arancia, uvetta candita e crumble alle mandorle.