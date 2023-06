Firmato protocollo d’intesa tra l’Unibas e la Consulta provinciale di Potenza degli studenti

Garantire agli studenti delle scuole superiori della provincia di Potenza la possibilità di realizzare, negli spazi del campus universitario di Macchia Romana, assemblee plenarie della Consulta, convegni ed eventi, co-progettare e realizzare attività di informazione, orientamento e formazione e pubblicizzare l’offerta formativa dell’Università degli studi della Basilicata, “favorendo opportune attività di orientamento in entrata”. Sono questi alcuni dei punti previsti in un protocollo d’intesa firmato nel capoluogo lucano dal Centro di Ateneo orientamento studenti (Caos), e dalla Consulta provinciale di Potenza degli studenti (Cps). L’accordo prevede anche la realizzazione della Festa dell’arte della Consulta, allo scopo di aumentare il coinvolgimento dei giovani, iniziare a far conoscere la sede universitaria fin dal primo anno della scuola superiore e promuovere la conoscenza delle attività organizzative del Caos. “E’ giusto e opportuno aprirsi all’Ateneo lucano, e aprirlo agli studenti delle scuole superiori – ha spiegato il vicepresidente della Consulta provinciale di Potenza degli studenti (Cps), Giulio Pedota.- sia con le azioni curricolari che con quelle extracurricolari, per concentrare l’attenzione sull’Unibas piuttosto che su soggetti privati, per un nuovo percorso di collaborazione, anche dedicando spazi dell’Ateneo per le nostre attività”. Si tratta di un accordo che rappresenta “un’importante opportunità per l’Università – ha evidenziato la direttrice del Caos, la prof.ssa Ada Braghieri – per creare una connessione con le scuole superiori, così da informare la comunità sulle nostre attività e per comprendere le esigenze reali degli studenti, anche ricevendo proposte e idee. La stessa iniziativa sarà messa in campo anche per la provincia di Matera”.