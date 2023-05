“Lavori in corto”, il primo premio del concorso cinematografico lo vince la scuola lucana “Ferrara-Marrottoli” di Melfi

Nel giorno dell’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia” la classe I^ D dell’Istituto comprensivo “Ferrara-Marottoli” di Melfi, con la professoressa Alessandra Prete, vince il primo premio del Concorso Cinematografico “Lavori in corto” dell’Istituto d’istruzione superiore “Dell’Aquila Staffa” di San Ferdinando di Puglia (BT).

Il 27 maggio è una giornata importante per i bambini ei italiani perché è in questo giorno che nel 1991 l’Italia ha ratificato la “Convenzione ONU sui diritti ragazzi dell’infanzia”. E proprio oggi la la classe prima D dell’Istituto Comprensivo “Ferrara Marottoli” di Melfi, con la professoressa Alessandra Prete che li ha coordinati, è stata premiata dal dirigente scolastico professor Ruggiero Isernia dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Dell’Aquila Staffa” di San Ferdinando di Puglia, per aver vinto il primo premio per la categoria scuola secondaria di primo grado del concorso nazionale “Lavori in corto”. La classe ha presentato il cortometraggio “Il viaggio di Clorinne”, già disponibile su Youtube, che affronta con grazie e delicatezza il tema della “difficile” adozione di una bambina che ha “già” sei anni. Il concorso prevedeva la realizzazione di un corto che parlasse di un viaggio inteso come metafora della vita, con partenza, incontri e ritorni. E Clorinne mentre scrive un compito in classe decide di aprirsi e di raccontare il suo passato. La sua vita di orfana che vive in un orfanotrofio è stata segnata da un viaggio quello dei suoi genitori adottivi che l’hanno “finalmente scelta” dopo sei anni di attesa e le hanno donato una famiglia, una sorella e un fratello. È lo splendido sorriso di Clorinne che in sette minuti ci accompagna in questo viaggio di dolore, attese e speranze. Sono le ragazze ei ragazzi della classe che con i loro volti. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ferrara-Marottoli” di Melfi Antonietta Iuliano ha affermato che “il successo della Prima D è la conferma che la scuola che dirige tende a realizzare il principio guida del lavoro con “gli ultimi” di Don Lorenzo Milani “ I care”, che proprio oggi il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto celebrare nella sua Barbiana nel centenario della sua nascita. La scuola, utilizzando il linguaggio cinematografico e le nuove tecnologie, come dimostra la professoressa Alessandra Prete, è capace di far esprimere con efficacia le giovani generazioni ei loro lavori coinvolgono ed emozionano tutti.

Mario Coviello