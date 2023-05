Potentino, carabiniere sospeso durante il Covid. Il Tribunale dichiara illegittimo il provvedimento

Denunciò la carenza di mascherina in dotazione ai Carabinieri e per questo motivo l’Arma lo sospese dal servizio. Ma a distanza di oltre tre anni, il Giudice del Lavoro ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché antisindacale. E’ la vicenda che riguarda un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, dirigente sindacale, che in una intervista dichiarò tale carenza per lui e per i militari in servizio in quel periodo così difficile per tutti. Una uscita pubblica che ha scatenato dei provvedimento disciplinari nei confronti di A.P., e anche un procedimento penale, quest’ultimo archiviato. Oggi è arrivata – come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno – anche la sentenza del Tribunale del Lavoro di Potenza, che si è espresso sulla decisione del Ministero della Difesa di “punire” il Carabiniere. Quel provvedimento di sospensione di due mesi dal servizio è illegittimo perché antisindacale.

Claudio Buono