Come scommettere sulle corse di levrieri – Guida per principianti

Le corse di levrieri sono uno degli sport per cani più antichi, che affonda le sue radici nella tradizione persiana nel I secolo a.C. Il tempo è passato e ovviamente le corse dei cani sono migliorate. Alla fine dell’800 furono costruite le prime “Dog Tracks”, una specie di campo in erba sintetica per le corse dei cani. Lo sport raggiunse l’apice negli Stati Uniti negli anni ’30 e ’40 e fu esportato in Gran Bretagna e Irlanda negli anni ’20.In quei paesi, le partite servirono come base per un mercato delle scommesse che fece milioni di promotori.

Le corse di levrieri sono molto popolari nel mondo delle scommesse, elencate da diversi bookmaker in tutto il mondo, con la più alta concentrazione nel Regno Unito, ma con la tecnologia è possibile accedere a un bookmaker online come 20Bet per esempio scommesse.

Consulta le condizioni generali

Le condizioni stradali possono svolgere un ruolo importante nelle corse di levrieri e vale la pena guardare le prime due o tre gare su una mappa per verificare la presenza di bias. Quando piove, spesso favorisce i fairway lunghi con tutti i contorni delle corsie, il che significa che la corsia interna può essere testata molto di più. Essere in testa quando le cose sono veramente bagnate può anche essere un enorme vantaggio, poiché i piloti più forti spesso si ritirano a disagio e i problemi si intensificano. D’altra parte, in inverno, quando le condizioni di luce sono ghiacciate e basse, molti sentieri diventano molto compatti e i corridori possono dominare per settimane.

Prova a immaginare come sarà la gara

Leggere le partite è un’abilità che richiede esperienza e molte ore a guardare le partite e prendere appunti. Alcune piste come Hove e Marmore sono delle vere e proprie galoppate ed è importante capire cosa succede durante una gara. In altri luoghi come Crayford o Romford, è spesso importante determinare il vincitore con un alto tasso di esecuzione.

Nei primi 20 metri dopo trappole e problemi alla spalla di solito non si può fare nulla in gara.

Specializzati nei percorsi che desideri

Cercando di scommettere ovunque e ovunque, alcuni scommettitori diventano drogati di azione alla ricerca di una scommessa ogni paio di minuti. Le corse di cani possono essere pericolose in questo senso poiché ci sono molti incontri ogni giorno e l’avvento della copertura in diretta significa che una “soluzione rapida” non è mai meno di un momento. La soluzione migliore è specializzarsi in uno o due pezzi e diventare un esperto. Fare quattro o cinque revisioni a settimana è un lavoro a tempo pieno e mantenersi in forma è fondamentale se vuoi essere il migliore sul mercato nello spettro che hai scelto. La maggior parte degli stadi ora ha un ottimo sito Web dove puoi scaricare e guardare sempre di più ogni partita. Quindi non ci sono scuse per non diventare uno scommettitore esperto e abile.

Evita le virgolette basse

Fissando il prezzo del tuo acquisto al 100% (ovvero, l’effettiva possibilità che ogni cane vinca, ignorando le commissioni di mercato), vedrai rapidamente quanto sia difficile ottenere qualcosa di valore reale a un prezzo basso. A meno che non si tratti di una discrepanza razziale (ed è molto raro), se meno di 6/4 (2,50) è il minimo, è probabile che qualcosa venga sottovalutato.

Cercare buone quote è la scelta migliore per il giocatore che vuole un buon profitto e vale il suo rischio all’interno della scommessa, altrimenti potresti perdere un investimento senza che anche il tuo profitto sia buono.