Gasolio sulla strada, chiusa la SP 94 a Picerno fino allo svincolo con la Provinciale 83

La Provincia di Potenza ha disposto poco fa la chiusura della SP 94, che dall’uscita del raccordo autostradale di Picerno-Perolla porta a Picerno e Baragiano. Il tratto è chiuso dalla rotatoria dell’uscita autostradale fino alla rotatoria di incrocio con la SP 83. La chiusura si è resa necessaria a causa perdita del gasolio da parte di un mezzo pesante che ha interessato decine di metri di strada, rendendola scivolosa è pericolosa. Quasi certamente la chiusura interesserà tutta la nottata, in attesa delle operazioni di pulizia. Per raggiungere Picerno sarà necessario uscire allo svincolo di Tito. Sul posto i Carabinieri e il personale della Provincia con il capo cantoniere Salvatore Mastroberti. Alcune auto in serata sono finite fuori strada subendo danni.

Claudio Buono