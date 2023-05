Giochi virtuali. Un giovane di Tito, Marko Grujic, si laurea campione nazionale di Formula 3 e viene promosso in F2

E’ Marko Grujic, giovane di Tito, il campione del campionato di Formula 3 nazionale della ADT Sports Academy. Il giovane di Tito ha trionfato a conclusione del campionato che lo ha visto protagonista in tutte le gare. E’ campione della F3 di Adt club Italia e campione costruttori. Una grande soddisfazione per il giovane pilota titese che ha trionfato in uno degli eSports che – com’è ormai noto a tutti, sono i giochi virtuali, un fenomeno in ascesa mondiale che sta trasformando le regole dello sport. Si tratta di competizioni che si giocano in remoto, davanti a un monitor. Ciò nonostante, rivestono una grande importanza, con videogiochi che si stanno trasformando da passione a professione.

“Vincere il campionato – ha detto Marko a Melandro News – è stato un sogno che sono riuscito a coltivare grazie al duro lavoro impiegato per 4 anni con ADT. Il mio obiettivo principale era quello di fare bene gara dopo gara e così è stato. Il mio compagno di scuderia Enrico è stato un grande spunto per me per la sua grande esperienza e personalità, e grazie al suo aiuto siamo riusciti a vincere anche il campionato costruttori. Sono contento di raggiungere la promozione in F2 e spero di migliorare passo dopo passo per arrivare a livelli sempre più alti”.

“Dall’inizio della stagione – ha aggiunto non è stato facile arrivare fin qui. Abbiamo cercato di ottimizzare ogni singolo errore per migliorare le gare successive e grazie a questo abbiamo vinto il campionato costruttori. Per quanto riguarda il campionato lottare contro due avversari non è stato facile. A metà stagione la mia situazione era quasi matematicamente chiusa, ma grazie al duro lavoro e alla concentrazione sono riuscito a fare una striscia di ben 5 vittorie di fila e 5 pole che mi hanno permesso di gioire quest’oggi. Sono davvero contento per quello che ho fatto quest’anno, e spero di migliorare per puntare a livelli più alti. Ora si abbassa la visiera e si inizia a lavorare per la stagione successiva in f2 e chissà, sbirciare per approdare in F1″.

Prestazioni importanti per il giovane pilota virtuale di Tito, che non si nasconde e ha fatto sapere di puntare a migliorare il settore del Sim Racing, in modo da continuare a vivere la sua passione per la Formula 1. Anche se, con questa bravura, Marko sta diventando un vero campione e potrebbe arrivare davvero in alto. Il sogno è la Formula 1.

Claudio Buono