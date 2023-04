Tito, il consiglio comunale prende atto dell’uscita anticipata del disavanzo da 1,8 milioni di €. Il Sindaco Scavone: “Un risultato importante

Il sindaco di Tito, Graziano Scavone: “Un risultato importante raggiunto attraverso un attento controllo di gestione e scelte politiche e amministrative rispettose del principio del ‘buon padre di famiglia”

Il Consiglio Comunale di Tito, dopo 8 anni di intenso lavoro amministrativo, durante l’ultima seduta consiliare, ha preso atto dell’uscita dal disavanzo tecnico di amministrazione riconosciuto nel 2015 per un importo di 1,8 milioni di euro. Il completamento del recupero del disavanzo è stato realizzato principalmente con l’adozione delle seguenti misure correttive: minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi 2015-2022, in attuazione del piano di rientro e dell’iscrizione delle quote di disavanzo di amministrazione come prima voce della spesa nei bilanci di previsione per gli anni successivi; contenimento della spesa pubblica mediante le economie di spesa registrate nei precedenti esercizi; intensificazione delle misure di lotta all’evasione tributaria e conseguente accelerazione della riscossione tributaria e della consistenza del fondo cassa. Un percorso che parte da lontano, ma che oggi produce i suoi rigogliosi frutti, e che avrà ricadute positive sui cittadini e sulle imprese del territorio comunale. “Nel 2015, soltanto un anno dopo il nostro insediamento – ha sottolineato il sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone –, dichiarammo un disavanzo di amministrazione per 1,8 milioni di euro, da ripianare con risorse di bilancio in trent’anni, così come la norma impone. Nel mentre altri comuni dichiaravano il dissesto finanziario, con il conseguente blocco degli investimenti e delle assunzioni, noi scegliemmo un’altra strada amministrativa. In sostanza, a seguito del ri-accertamento straordinario dei crediti vantati dal Comune, cancellammo dal bilancio circa 3 Milioni di euro di crediti residui non più recuperabili che, se avessimo deciso di continuare a considerarli ‘recuperabili’, pur sapendo che quelle risorse l’ente non le avrebbe mai più incassate, avremmo soltanto ‘gonfiato’ il bilancio”.

“Abbiamo, invece, sposato la linea del bilancio ‘armonizzato’, cioè un bilancio pulito, in cui si spende quello che realmente entra – spiega il sindaco Scavone –. Sono stati anni difficili per la situazione finanziaria dell’ente, in cui abbiamo dovuto aumentare le entrate tributarie, individuare nuove entrate, ridurre sia la spesa ordinaria, che quella per gli investimenti. Uno sforzo che ha ridotto la capacità finanziaria dell’ente con ricadute sui cittadini, sulle famiglie e sulle imprese”. “Dopo soli 8 anni, con molta soddisfazione personale, il Consiglio Comunale, unitamente all’approvazione del rendiconto 2022, ha preso atto dell’uscita dal disavanzo tecnico, un risultato raggiunto attraverso scelte politiche e amministrative attente, ispirate dal principio del ‘buon padre di famiglia’, che deve essere il riferimento di ogni amministratore nella tenuta dei conti e nella gestione degli enti pubblici – si rallegra Graziano Scavone –. Un risultato che ha visto impegnati amministrazione ed uffici comunali, a cui va il mio personale ringraziamento, in un attento controllo di gestione e l’attuazione di diverse misure di contenimento della spesa ed ottimizzazione delle entrate, attraverso un intenso lavoro di contrasto all’evasione tributaria, un’azione sinergica tra ufficio finanziario, ufficio tecnico e polizia locale per verificare, controllare e normalizzare le dichiarazioni rese dai soggetti ai fini fiscali. Un lavoro impegnativo che sta facendo emergere una serie di contraddizioni tra situazioni reali e dichiarazioni rese. Un’attività di accertamento finalizzata non tanto, e non solo, a recuperare crediti, ma soprattutto a riaffermare un sano principio di giustizia ed equità fiscale molto caro a questa amministrazione: ‘Pagare tutti per pagare meno”.

“Alcuni degli effetti di questo processo di normalizzazione si inizieranno a vedere già quest’anno, ad esempio con la riduzione della tariffa sui rifiuti ad alcune utenze non domestiche, su cui grava maggiormente la tassa, in alcuni casi anche intorno al 30%. Una tendenza che nel prossimo futuro contiamo di distribuire anche alle utenze domestiche – conferma il vertice dell’amministrazione titese, Graziano Scavone –. Nel frattempo, non abbiamo mai smesso di garantire, riqualificare ed implementare i servizi pubblici essenziali, portare avanti il programma di investimenti pubblici, in particolare nella messa in sicurezza del territorio e di ammodernamento delle infrastrutture scolastiche, sportive e culturali, e di promuovere una comunità inclusiva e solidale attraverso il rafforzamento delle misure sociali”.