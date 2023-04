Frana nel centro abitato di Vietri di Potenza. Evacuate alcune abitazioni

Una ordinanza contingibile e urgente è stata emessa ieri sera dal sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, a tutela della pubblica incolumità in relazione a una frana che è stata registrata nella mattinata di martedì 17 aprile in pieno centro abitato. Il terreno è andato a finire contro alcune abitazioni. In particolare, è stato evacuato l’intero stabile, che ospita una pescheria, un ufficio assicurativo, e due famiglie per un totale di tre persone, in Corso Vittorio Emanuele II. Appena registrata la frana, il Comune ha allertato la Protezione Civile Regionale, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo con i tecnici dell’Ente, constatando che “esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza negli eventi franosi che potrebbero verificarsi e quindi un rischio per la pubblica e privata incolumità, che rendono improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata”. “Purtroppo ancora una volta, a seguito delle abbondanti precipitazioni, il nostro territorio è interessato da frane e smottamenti. Ho immediatamente richiesto l’intervento della Protezione Civile della Regione Basilicata al fine di accertare eventuali rischi per la popolazione interessata. In attesa di ricevere notizie ufficiali, al fine di evitare rischi e tutelare la pubblica e privata incolumità, ho sottoscritto una prima ordinanza e abbiamo già richiesto agli interessati di voler “evacuare” i locali presenti nelle immediate vicinanze”, ha dichiarato Giordano. L’area interessata dal movimento franoso non è raggiungibile nemmeno con i mezzi per intervenire per la rimozione del terreno.

redazione