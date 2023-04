Aurora Lorusso, classe 2008 di Baragiano: un’unica passione, il nuoto pinnato. E da Napoli arriva la medaglia d’oro

Tesserata Polisportiva Aquatica, allenata da sempre da Antonio Potenza, nel corso degli anni ha disputato gare ed ottenuto risultati e da oggi è entrata a far parte della lista dei papabili a convocazione della nazionale italiana di nuoto pinnato. L’ultima competizione è avvenuta proprio questa scorsa domenica presso la piscina Scandone di Napoli con il Trofeo Centro Sud 2023 conquistando l’ennesima medaglia d’oro nei 50 apnea ma colleziona altrettante medaglie nei 200 pinne e 400 pinne, gare disputate a Lignano Sabbiadoro ed Agropoli. Ora in 2a categoria ma già dalla 1a categoria ha ottenuto i tempi d qualifica x gli assoluti. I Campionati Italiani Assoluti di nuoto pinnato sono la massima competizione natatoria individuale in Italia e sono organizzati due volte all’anno dalla Federazione Nuoto Pinnato. Si svolgono in batterie di qualifica la mattina e le finali nel pomeriggio, a cui partecipano i migliori otto tempi in Italia. È la competizione a cui ogni atleta aspira a qualificarsi. Aurora nei 400 pinne ha sfiorato la finale arrivando 11 esima.

Il prossimo 30 aprile sarà impegnata in un collegiale federale riservato esclusivamente agli atleti con i miglior tempi del sud Italia. La giovane Aurora, lodevole a scuola, sostenuta dalla famiglia, cresce e si fa spazio grazie all’impegno, all’allenamento e ai consigli del suo allenatore Antonio riuscendo ad essere tra i migliori atleti del Sud Italia.



redazione