Precipita con il camion da oltre cinquanta metri di altezza. Morto operaio a Brienza

Una tragedia questa mattina si è verificata a Brienza, in località Pozzi, dove in una cava un lavoratore ha perso la vita precipitando con il camion che guidava da un’altezza superiore ai cinquanta metri. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. L’uomo, classe 1978 di Brienza, era a bordo del mezzo che come di consuetudine raggiungeva le parti alti della cava, tramite il la strada. Non si sa se per un malore o per altro, il mezzo è finito fuori strada ed ha impattato violentemente al suolo dopo un volo di oltre cinquanta metri. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Brienza, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 con ambulanza ed eliambulanza e i tecnici dell’ASL di Potenza. Sul posto ci sono ancora i Carabinieri, dopo l’allarme lanciato verso le ore 9. Non è escluso che il magistrato di turno della Procura di Potenza disponga l’autopsia sul corpo. “Una tragedia che colpisce tutti noi. Una persona straordinaria. Vicinanza e condoglianze ai familiari”, ha dichiarato il sindaco di Brienza Antonio Giancristiano a melandronews.

Claudio Buono