A Moliterno l’iniziativa “Pasqua in vetrina”. L’iniziativa del comitato “Fattu e mica”

In occasione delle festività pasquali il neo comitato pro-tempore “Fattu e mica”, con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato al Turismo di Moliterno, propone il concorso “Pasqua in vetrina 2023”, indirizzato alle attività commerciali del paese. Il concorso premierà l’attività che avrà allestito la vetrina pasquale più bella e creativa. Il neo comitato, che prende il nome da un antico gioco di carte Moliternese chiamato, appunto, “Fattu e mica”, nasce in seguito ad un corso di formazione professionale che si è tenuto nella “Bibliomediateca G.Racioppi” di Moliterno tra fine gennaio e fine marzo. Si tratta del corso O.M.C.T.I (Operatore di marketing culturale e turismo integrato): un percorso educativo finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie per lo sviluppo di strategie e per la progettazione di offerte turistiche integrate nel territorio della Valle dell’Agri.

Il comitato vede coinvolti 10 ragazzi provenienti dalla Val d’Agri e da territori extra regionali, impegnati nella valorizzazione di Moliterno e dei suoi luoghi d’interesse, tramite varie iniziative e progetti. “Pasqua in vetrina 2023” è la prima iniziativa promossa dal neo comitato ed ha come obiettivo coinvolgere i negozianti di Moliterno per ‘abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino le tradizioni pasquali, affinché cittadini e visitatori trovino nel paese una maggiore atmosfera di festa grazie alla cooperazione delle diverse attività commerciali. Inoltre, l’iniziativa si propone di dare maggiore visibilità ai negozi del paese, non solo all’interno dello stesso, ma anche nei comuni limitrofi, tramite la diffusione delle foto delle diverse vetrine sulle pagine social del comitato.

Il concorso, aperto a tutti gli esercizi commerciali del Comune di Moliterno e con partecipazione gratuita, ha visto l’adesione delle seguenti attività: Dolci Chicche di Rosalia Latronico, Pasticceria Iovine di Nicola Iovine, Panificio Villone di Giuseppe Villone, Gioielli Gino di Vincenzina Latorraca, Cartoleria Calypso di Ines De Luca e Mircantella – Formaggi e Sapori di Giuseppe Cassino. Il giorno 11 Aprile, a partire dalle 17.30, la giuria prescelta visionerà le vetrine delle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Seguirà, alle ore 19.30, la premiazione nella sala Auditorium della Bibliomediateca “G. Racioppi”.

Alla vetrina più bella verrà conferito il titolo di “Vetrina pasquale più bella” e un premio offerto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Moliterno.