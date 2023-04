Vive in Basilicata la più longeva in Italia fra le persone con sindrome di Down. Festa per i 76 anni di Adelina Galasso

“Avere la sindrome di Down non significa essere “giù”, significa aiutare le persone che si sentono giù. I miei sorrisi sono contagiosi, la mia risata è una medicina per il cuore, i miei abbracci sono favolosi e il mio cuore è fatto di oro puro. Cara Adelina per i tuoi 76 anni la nostra comunità e la tua famiglia ti vogliono festeggiare così ovvero con l’augurio di vederti continuare a sorridere ma anche commuovere”. E’ questo il messaggio del personale del Centro di Riabilitazione Padri Trinitari, per Adelina Galasso, 76 anni ieri, la più longeva in Italia fra le persone con sindrome di Down. E’ ospite di uno dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di a Bernalda. Nata il 5 aprile del 1947, ieri è stata festeggiata dal direttore Vito Campanale, dall’amministratore di sostegno Eleonora Derario, dalle equipe medica, dagli operatori e da tutti gli ospiti della Rsa “Domus Padri Trinitari” di Bernalda, in quella che ormai da diversi anni è la sua casa.