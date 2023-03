Volontari ripuliscono il bosco tra Satriano di Lucania e Brienza. E decidono di adottare l’area per preservarla e curarla

Volontari di Satriano di Lucania e Sant’Angelo Le Fratte sono scesi in campo per ripulire alcune aree della strada che da Satriano di Lucania porta a Brienza, in collaborazione con le scolaresche. E’ questa l’iniziativa organizzata dal Circolo “Vola”, Volontari per l’Ambiente, coordinati dal responsabile satrianese Pierino Spera. I volontari, infastiditi e irritati dalle gesta di incivili, si sono sporcati le mani e hanno pulito diverse aree, trovando rifiuti di ogni genere: dall’amianto agli pneumatici, oltre a buste di immondizia, lastre di ferro e alluminio oltre a pezzi di legno e rifiuti urbani vari. “Cittadini cattivi, ignoranti e incapaci di apprezzare la bellezza di un bosco alto fusto hanno buttato rifiuti di ogni tipo lungo la vecchia strada che collega le due comunità”, hanno sottolineato. I volontari a seguito di questa prima iniziativa ecologica di raccolta rifiuti produrranno richiesta sia al sindaco di Satriano di Lucania che di Brienza per adottare l’intera strada, oltre a catalogare sia la flora che la fauna e tutelarle con una periodica vigilanza dei volontari. Una iniziativa che vuole preservare un’area così bella. “L’adozione prevede anche l’utilizzo della strada a scopi sociali”, fanno sapere. I volontari tutti fanno appello ai cittadini di “non sporcare un bosco, di non buttare alcun tipo di rifiuti e di tutelare l’ambiente e la natura, perché è così elementare che la nostra vita dipende molto dalla presenza degli alberi sulla terra”.

Claudio Buono