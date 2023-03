106 anni ed è una delle nonne più longeve della Basilicata. Auguri a nonna Vincenzina!

L’amministrazione comunale di Pisticci esprime i migliori auguri di buon compleanno a nonna Vincenzina che risulta essere, attualmente, tra i tre nonni più longevi di Basilicata con il compimento delle sue prime 106 primavere. I nostri complimenti per il raggiungimento di questo traguardo così importante e significativo per la sua famiglia e per l’intera comunità.