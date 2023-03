Nel Potentino torna il grande wrestling. L’appuntamento di Avigliano fissato per sabato 18 marzo

Il grande wrestling torna in Basilicata e ancora una volta nel Potentino, ad Avigliano, con un nuovo appuntamento della New Wrestling Generation. Atleti di caratura internazionale si esibiranno sabato 18 marzo nel Palazzetto di Avigliano nella “NWG Will To Win”. Lo show inizierà alle ore 19:30, apertura cancelli mezz’ora prima. si sono esibiti ieri, sabato 26 novembre, nel Palazzetto di Avigliano per premiare l’accoglienza straordinaria riservata dal pubblico nei due precedenti show.

Per gli interessati, i biglietti sono disponibili in prevendita: prima fila 20 €, bordoring 15 € e spalti 13 €. Ridotto a 13 € per i ragazzi al di sotto dei 14 anni, valido in ogni settore. Sarà possibile acquistare il biglietto presso:

Edicola Napoli Nicola a Potenza in Viale Firenze;

Tabaccheria Pasquale Bonomo via Aldo Moro 1/Bis a Potenza;

Caffetteria Bar l’Attimo in Via Zara n.92 a Potenza;

Mobilificio Rocco Zaccagnino, Bivio San Giorgio

Copy VD, Via dell’Ateneo n. 2 a Potenza;

Spazio Pesca di Luca Manco, Via Pienza n.100 a Potenza;

Club Napoli Viale della Vittoria ad Avigliano;

Palazzetto polifunzionale di Avigliano.

Per acquistare i biglietti on-line, contattare la mail nwgwrestlingitalia@yahoo.com, o via WhatsApp al numero 347.6343352.

