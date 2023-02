Tradizioni nel Potentino. A Nemoli il 21 febbraio la “Sagra della Polenta” con il trio comico de La Ricotta

Carnevale all’insegna della tradizione a Nemoli, dove, martedì “grasso” 21 febbraio, si svolge la “Sagra della Polenta”. La plurisecolare e rinomata manifestazione popolare che richiama migliaia di ospiti lucani e delle regioni meridionali. Le celebrazioni sono iniziate giovedì 16 con la sfilata in costume e spettacolo delle Scuole dell’Istituto Comprensivo. Domenica 19 avverrà la preparazione e distribuzione della “Polenta della solidarietà”, al domicilio di persone anziane ed ammalate, in contemporanea il “Carnevale dei bambini” con canti e danze del Gruppo folcloristico di Mormanno. Nella serata di lunedì 20, invece, è previsto il Giro dei “Frazzuogni” (le tipiche maschere) per il paese. Martedì 21, nella mattinata, passeggiata musicale del complesso bandistico “Città di Viggiano” nel centro storico e al Lago Sirino. Intanto, presso l’Angolo dello Spizio, i “Mastri Polentari” iniziano il rito di preparazione del piatto, con l’accensione del fuoco, sotto quattro capienti calderoni di rame. Nel pomeriggio, alle 16,00, si terrà la sfilata di carri allegorici, gruppi e maschere.

A seguire la distribuzione gratuita di quintali di polenta, conditi con pezzi di salsiccia e pancetta, accompagnati da vino rosso locale. Ad allietare la piazza il Trio comico Lucano “La Ricotta”. In serata la premiazione delle maschere ed il sorteggio dei Cestoni di Carnevale, contenenti prodotti tipici. Annoverato fra i carnevali “minori d’Italia”, e tra i più importanti della Basilicata, l’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco e l’Amministrazione Comunale, con il patrocinio del Gal “La Cittadella del Sapere”.

Lo comunica il presidente della Pro Loco, Giuseppe Lentini.