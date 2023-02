Potenza, il 6 marzo ospite all’Unibas il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Grande attesa in Basilicata per l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il prossimo 6 marzo sarà ospite dell’Università degli Studi della Basilicata a Potenza, alle ore 11 nel polo universitario di rione Francioso. Un ospite prestigioso, quindi, per l’inaugurazione dell’Anno accademico 2022-2023. Mattarella interverrà nell’aula Quadrifoglio. L’iniziativa rientra anche tra le manifestazioni messe in campo per celebrare i 40 anni di vita dell’Ateneo.

Giovane e dinamica – si legge sul sito dell’Ateneo – l’Università degli Studi della Basilicata, istituita con la Legge 14 maggio 1981, n.219, ha iniziato i propri corsi nell’anno accademico 1982-1983 nel polo di Via Nazario Sauro a Potenza, nel 1992 a Matera in vari poli successivamente riuniti, tre anni fa, nel nuovissimo Campus di Via Lanera, ed estendendo le proprie attività di ricerca e didattica, nel 2000, presso il Campus Universitario di Macchia Romana. Quest’anno, quindi, l’ateneo lucano celebra il quarantennale con una serie di interessanti iniziative dedicate a tutta la comunità accademica, e non solo. I ricercatori, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e le loro associazioni così come tutti i cittadini saranno coinvolti in tutte le tematiche scientifiche, tecniche, umanistiche, sociali e del benessere individuale così come in quello collettivo che costituiscono sia la ricerca fondamentale, applicata e competitiva che la didattica erogata dalla propria offerta formativa delle sei strutture didattiche.

Claudio Buono