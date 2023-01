Due gelaterie lucane tra le migliori d’Italia premiate da Gambero Rosso

Basilicata al top nella speciale classifica delle migliori gelaterie italiane stilata da «Gambero rosso». In occasione della presentazione della nuova guida sulle gelaterie, il famoso marchio gastronomico ha assegnato i tre coni 2023 (il massimo riconoscimento in questo settore) a diversi maestri gelatai d’Italia, due dei quali sono in Basilicata. Si tratta di Emilio Panzardi, titolare della gelateria Emilio al porto della «perla del Tirreno» e di Luigi Buonansegna di Officine del gusto di Pignola. Entrambi non sono nuovi a premi di questo tipo, dal momento che già da qualche anno Emilio e Officine del gusto sono considerate tra le migliori gelaterie d’Italia. Emilio propone, in particolare, prodotti realizzati con ingredienti dei presidi Slow Food del Sud Italia, come la nocciola di Giffoni, i fichi del Cilento e il peperone di Senise. Grazie alla collaborazione con lo chef 3 stelle Michelin Niko Romito, inoltre, Emilio propone una vasta gamma di prodotti di pasticceria e forno da abbinare al gelato.

Officine del gusto, nell’ambito di una variegata proposta di sapori, è specializzato nel cioccolato e per il secondo anno consecutivo può fregiarsi dei tre coni di Gambero rosso. L’ingrediente principe utilizzato da Buonansegna è il latte nobile, prodotto dall’azienda agricola Taverna Centomani. Spazio anche alla frutta e ai prodotti del territorio che arrivano di piccole realtà a dimensione familiare. Parliamo di fragola Candonga, albicocca cafona di Rotondella, zafferano di Basilicata, pera della Valle del Sinni, pistacchio di Stigliano.

Materie prime di ottima qualità che, forse, i lucani tendono a sottovalutare e a dimenticare. Il gelato principe resta comunque quello al cioccolato, la vera passione di Buonansegna: «Mi piace spaziare, ogni giorno – dice – ho almeno un fondente a base acqua e uno a base latte, uno con le spezie e l’Oro Lucano, che non posso togliere dalla vetrina». È il gusto con cui il locale di Pignola ha vinto nel 2021 il Sherbet Festival: cioccolato bianco aromatizzato allo zafferano di Basilicata, purea di albicocca di Rotondella, granella di pistacchio di Stigliano tostato e salato, «tre prodotti lucani – conclude Buonansegna – a cui tengo molto».

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno