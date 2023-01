L’Avanguardia di Joe Colombo per la prima volta a Potenza. Appuntamento da Basile Casa il 23 gennaio

Lunedì 23 gennaio, ore 17, presso Basile Casa l’evento dedicato al famoso designer e la porta ellittica “LUCE”

Per la prima volta a Potenza, il genio visionario di Joe Colombo (alias di Cesare Colombo) tra i massimi designer italiani e scomparso nel 1971 ad appena 41 anni. Il suo dinamismo, centrato sulla capacità di unire elementi e realizzare modelli abitativi dai più considerati futuristici e ancora oggi straordinariamente all’avanguardia: tra questi le porte, considerate un mezzo comunicativo di apertura verso altri spazi. Lunedì 23 gennaio alle ore 17.00, presso l’Area Experience di Basile Casa in Via Del Gallitello 74, in cattedra la figura dell’architetto milanese con protagonista l’impronta ellittica di Luce – porta realizzata dall’azienda italiana Trep+ secondo standard ecosostenibili e di pregevole qualità. Si tratta di una rielaborazione di Visiona 1, Habital futuribile per la Bayern, esposta nel 1969 nelle mostre al “Salone Interzoom” di Colonia e al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Previsti approfondimenti nell’ambito del design a cura dell’Architetto Marco Conti (responsabile dell’area e tecnico-progettuale TRE P+) e l’intervento in webinar dell’Architetto Ignazia Favata (presidente della Fondazione Joe Colombo). L’evento si svolge in partnership con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza e Aipi – Associazione Italiana Professionisti Interior Designer. L’accesso è gratuito.