Muro Lucano, ai nastri di partenza il Premio Letterario dedicato a San Gerardo Maiella

Ai nastri di partenza della XV^ edizione del “Premio Letterario San Gerardo Maiella”. Accompagnata da eventi, dirette streaming e appuntamenti presso la sede dell’Unitre di Muro Lucano porteranno all’assegnazione dei vincitori. L’associazione organizzatrice vede nel premio un modo per promuovere l’avvicinamento al mondo della poesia e la riscoperta del dialetto come lingua delle proprie origini. Il concorso, composto da 3 sezioni, poesia in lingua italiana, in vernacolo e la sezione racconti brevi. Questa edizione vede una doppia giuria per meglio interpretare e valutare i componimenti letterari. Per la sezione poesia, tra i giurati, spicca il nome di Patrizia Del Puente, responsabile progetto A.L.Ba e del Centro Internazionale di Dialettologia dell’Università degli Studi della Basilicata, Gianni Antonio Palumbo autore di numerosi contributi di critica letteraria sull’Umanesimo, sul Rinascimento e sulla letteratura contemporanea e il poeta lucano Domenico Faniello. Per la sezione racconti troviamo la valente Maura Picinich, critico letterario e traduttrice presso Centro Studi A.Alberti con la collaborazione di Giuseppe Autunno e Maria Antonietta Lordi, cultori della materia. Termine ultimo per l’inoltro degli elaborati è il 31 marzo. Le premiazioni si svolgeranno a Muro Lucano nel mese di giugno.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Unitre (cliccando qui) o sulla pagina Facebook dell’associazione Unitre Muro Lucano.

Lo comunica Alberto Iuzziolino dell’Unitre.