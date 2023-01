“Io per te” è il nuovo brano del cantautore lucano Sileo. La dedica è per tutti i padri e le madri, per i figli e le figlie

“Io per te” è il nuovo brano del cantautore lucano Sileo. Dal 20 gennaio disponibile in tutte le piattaforme di streaming musicale

“Questa canzone è per tutti i padri e le madri, per i figli e le figlie. E’ un’ottima scusa per lasciarsi conquistare dai ricordi e dalle atmosfere emozionali create dagli arrangiamenti, dalle parole e dalla sua melodia. E’ un brano che punta dritto al cuore”. Il cantautore lucano Sileo, classe ’88, presenta il suo ultimo lavoro discografico, “Io per te”, un brano che parla di amore e di come questo accompagni le piccole e grandi avventure della vita. Il singolo è un inno alla famiglia e all’amore incondizionato di un genitore verso i propri figli, che non si ferma davanti alle difficoltà e alle incertezze del futuro. Il testo, evocativo e poetico, descrive con ironia e tenerezza i piccoli momenti quotidiani di una famiglia, dalle piccole scarpette rosa che corrono per la casa, alle cadute e alle scoperte, fino alle scelte di una bambina che si appresta ad affrontare la vita e il mondo che la circonda. Sileo, con questa canzone, vuole raccontare l’emozione di essere genitore e quello che si prova nel vedere crescere il proprio figlio attraverso gli eventi della vita: dalla crescita all’adolescenza, al matrimonio.

Sileo, con questo lavoro discografico, si conferma ancora una volta un artista poliedrico e sensibile, capace di raccontare con parole e musica le emozioni più profonde dell’animo umano. Il singolo è stato prodotto e arrangiato in collaborazione con La Forge Creative Chambers di Roberto La Fauci e sarà disponibile da venerdì 20 gennaio in tutte le piattaforme di streaming musicale e in tutti i negozi digitali.