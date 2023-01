Corrieri trasportavano la droga in Basilicata. Operazione della Procura della Repubblica di Foggia porta all’arresto di cinque persone

Ha interessato anche la Basilicata e il Potentino, più nel dettaglio Melfi, l’operazione antidroga condotta dai finanzieri di Foggia che, nella mattinata di ieri, hanno arrestato cinque persone tra Foggia, Orta Nova, Cerignola e appunto Melfi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno preso il via dopo un controllo in un circolo ricreativo e di una sala biliardo di Orta Nova frequentati da persone che avevano precedenti per droga. I finanzieri nel corso delle attività di indagine hanno scoperto che i due locali erano utilizzati come piazze di spaccio, scoprendo anche l’esistenza di alcuni corrieri che trasportavano gli stupefacenti in Puglia e Basilicata. Durante le operazioni sono stati sequestrati un chilo di cocaina e oltre un chilo tra marijuana ed hashish. Per altre cinque persone, indagate, è stato disposto l’obbligo di firma.

Fonte: Basilicata24.it