Cruscò, in Basilicata una coppia ha ideato il liquore dolce e piccante

Cruscò il liquore dolce e piccante. Ideato da Anna Galasso e suo marito Vincenzo che nel 2010, dopo la perdita di lavoro, decisero di creare un’impresa propria, La Fenice

Non solo ingrediente simbolo della Basilicata del gusto, utilizzato per condire i tanti piatti tipici lucani o da assaporare come snack durante gli aperitivi. L’evoluzione del peperone crusco, è Cruscò, il liquore ideato da Anna Galasso e suo marito Vincenzo che nel 2010, a causa della perdita di lavoro, hanno scommesso di rimanere in Basilicata e creare un’impresa propria. Nasce così, dall’esigenza di non lasciare la propria terra e trasferirsi al Nord, l’azienda agricola ‘La fenice’, situata a Baragiano, prima con la coltivazione dei semi di finocchietto selvatico utilizzati soprattutto dai salumifici per la produzione della Lucanica e poi, con la produzione di liquori dai sapori e profumi della propria terra. Anna Galasso nel podcast racconta di come, dopo tante sperimentazioni, è nato Cruscò e della scelta di ricostruire il proprio futuro in Basilicata.

