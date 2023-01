Tragico incidente a Burso Arstizio. Perde la vita un 34enne originario del Potentino

Tragedia nelle prime ore di oggi, martedì 3 gennaio, a Busto Arsizio. Un uomo di 34 anni, Paolo Di Cancio, di Busto Garolfo, già titolare di un bar a Legnano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale Boccaccio pochi minuti prima delle 5.30. L’auto che stava guidando è andata a sbattere contro un albero. Un impatto fatale. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra persona che era a bordo del mezzo, un uomo di 54 anni.

Soccorso dagli uomini della Croce Rossa di Busto Arsizio, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Legnano: le sue condizioni non sarebbero gravi al punto da metterne in pericolo la vita. Sul posto dell’incidente anche polizia e vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate. Questi ultimi mediante l’uso di cesoia-divaricatore hanno estratto gli occupanti rimasti intrappolati nelle lamiere e collaborato con il personale sanitario. Per il conducente, però, non c’è stato nulla da fare. Quanto all’uomo in auto con Di Ciancio, avrebbe dichiarato di non conoscerlo perché gli aveva chiesto semplicemente un passaggio. Una storia, insomma, tutta da appurare. (Fonte: www.prealpina.it)

Come riportato da Basilicata Notizie, l’uomo è originario di Senise, nel Potentino, così come la sua famiglia, che si era trasferita in Lombardia da diversi anni.