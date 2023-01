Notte di fuoco a Perolla. Auto in fiamme a pochi passi dal raccordo Sicignano-Potenza

Notte di Capodanno di paura e preoccupazione in località Perolla a Savoia di Lucania, dove un auto ferma in sosta improvvisamente ha preso fuoco. Il tutto è successo a ridosso dalla mezzanotte a pochi passi dallo svincolo di Picerno-Savoia del raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nell’area che ospita il terminal bus. L’auto, una Fiat Panda, si trovava parcheggiata vicino ad altri mezzi. Alcuni proprietari delle auto sono riuscite a spostarle per evitare danni ben più gravi. L’auto in pochi istanti è stata avvolta totalmente dalle fiamme ed è andata distrutta. Non sono chiare ancora le cause che hanno portato all’incendio dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza e i Carabinieri della Compagnia di Potenza per gli accertamenti del caso e per risalire ad eventuali responsabilità. Non è escluso un cortocircuito.

Claudio Buono

QUI IL VIDEO —> AUTO IN FIAMME