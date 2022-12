Calcio e solidarietà. Marmo Platano, AZ Picerno e Potenza insieme per donare un sorriso all’Oncologia del “San Carlo”

Si è svolta mercoledì pomeriggio presso l’U.O. Oncologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza la donazione di televisori e di dispositivi per l’ascolto di musica oltre ad omaggi natalizi destinati ai pazienti del reparto. L’iniziativa è stata organizzata dall’ Asd Marmo Platano in collaborazione con l’AZ Picerno e con il Potenza Calcio oltre al sostegno di tutta la Comunità di Muro Lucano e di tante persone che hanno voluto contribuire ad un importante gesto di solidarietà, in particolare si ringraziano Cinzia e Paolo, i genitori di Mattia Discianni, il giovane di Muro Lucano, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale. La raccolta fondi è avvenuta al campo sportivo “Rigamonti” di Muro Lucano il 7 dicembre in occasione del primo Memorial dedicato a Mattia che ha visto la disputa di una partita tra l’Asd Marmo Platano ed il Potenza Calcio.

La donazione si è svolta alla presenza del Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera che ha ringraziato i promotori di quest’iniziativa “è molto importante l’attenzione di giovani atleti verso i pazienti che vivono quotidianamente la malattia” ha dichiarato Spera che ha poi ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso recentemente a causa di una malattia, per mettere in luce quanto certe cose non siano distanti da noi. Presenti all’evento il Dottor Domenico Bilancia – Direttore U.O. Oncologia dell’ ospedale San Carlo, la Caposala Maria Teresa Inchincoli, il Consigliere Regionale Gerardo Bellettieri, il Presidente dell’Asd Marmo Platano, Gianfranco Pucillo, il Dirigente dell’Asd Marmo Platano, Vito Cerone, il Direttore del Potenza Calcio, Fortunato Varrà, il Responsabile Marketing del Potenza Calcio, Michele Cignarale, il Responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione dell’AZ Picerno, Giovanni Caporale, Bruno Giardinetti, SLO dell’Az Picerno ed Alessandra Giordano – Segretaria amministrativa dell’Az Picerno.

“Avere attenzione verso il malato oncologico e verso le sue sofferenze che non sono solo fisiche ma anche psicologiche e spirituali soprattutto in vicinanza del Natale che le acuisce, è un gesto importante e significativo capace di alleviarle”- sono queste le parole del Dottor Bilancia. Commozione sul volto della Caposala Inchincoli che da venticinque anni lavora nel reparto e che ha sottolineato come questo sia un evento molto bello accolto positivamente anche dai pazienti, molti dei quali trascorreranno il Natale in ospedale. Il Presidente dell’Asd Marmo Platano Pucillo ha così commentato “Da un evento tragico come la morte di Mattia Discianni, un nostro compagno di squadra, è nata una bella iniziativa in particolare da un’idea di Vito Cerone che abbiamo condiviso tutti. Questo è un segno importante, abbiamo dato un senso ad una tragedia che mai avremmo voluto accadesse e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato”. “L’aderenza delle società sportive alle necessità del territorio è la priorità non solo nel periodo di Natale; l’AZ Picerno è sempre presente e gioca con il Potenza, in questa occasione, una partita senza avversari, si è tutti dalla stessa parte”- ha commentato G. Caporale.

Varrà e Cignarale hanno messo in risalto quanto sia nelle corde del Potenza Calcio essere presenti sul territorio soprattutto per un’iniziativa lodevole come questa in cui hanno pensato di donare sciarpe e la maglietta di A.Talia, giocatore giovane e talentuoso- come simbolo di lotta contro la malattia cercando di trovare sempre la luce e la speranza in fondo al tunnell. “Questa iniziativa realizzata in brevissimo tempo e partita da Muro Lucano è il trionfo dello Sport e dell’Amore, dell’aiuto nei confronti del prossimo- commenta Bellettieri- ed evidenzia che il cuore del popolo lucano è un cuore grande che batterà sempre per il bene di tutti e in particolare per coloro che soffrono”.