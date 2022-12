Il 2022 di Alexa in Basilicata: boom di utenti e interazioni. Lucani sempre più affezionati all’assistente vocale di Amazon

I lucani hanno risparmiato quasi il doppio del proprio tempo quest’anno impostando timer tramite Alexa (+83%) e in Campania è stato registrato un incremento degli utenti attivi del 28%. In Puglia aumentano utenti attivi (+30%) e interazioni (+48%) rispetto al 2021: è la regione in Italia in cui gli utenti hanno detto più volte “Buongiorno” ad Alexa (+1 milione).

Alexa – che quest’anno ha festeggiato il suo quarto compleanno – è entrata in così poco tempo nelle case e nel cuore degli italiani, i quali ormai non vogliono più rinunciare all’assistente vocale di Amazon per organizzare in modo semplice la propria quotidianità, risparmiare tempo e intrattenersi. Lo sanno bene i pugliesi: in Puglia è stato infatti registrato un aumento sia degli utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022 (+30% rispetto al 2021) –con un picco nella provincia di Barletta – Andria – Trani del 36% – sia delle interazioni generate (+48%), per un totale regionale di oltre 388 milioni di interazioni, di cui quasi 232 milioni solo a Bari e più di 53 milioni a Taranto. A supporto nei numeri ci sono le volte in cui gli utenti pugliesi hanno detto “Buongiorno” ad Alexa: ben più di 1 milione.

Anche i lucani sono sempre più affezionati all’assistente vocale di Amazon: impostando il 71% in più di timer tramite Alexa rispetto al 2021, hanno infatti risparmiato quasi il doppio del proprio tempo quest’anno. Questa funzionalità è apprezzata sia a Matera (+90%) che a Potenza (+79% di timer impostati),provincia lucana dove è stato registrato il maggior incremento di interazioni (+50%). Aumentano gli utenti anche in Campania (+28%), e se non stupisce che la maggior parte di questi si concentri nella provincia di Napoli, interessante è la crescita degli utenti nella provincia di Salerno: +30%, con una crescita delle interazioni troviamo del 44% in più di interazioni generate, per un totale regionale di oltre 600 milioni.

Scopriamo i dati regionali dietro al successo dell’assistente vocale di Amazon in Puglia, Basilicata e Campania e per cosa gli utenti non possono più fare a meno del supporto di Alexa

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Dai timer, alle sveglie e ai promemoria fino alla gestione di calendari e note. Queste funzionalità di Alexa sono tra le più amate e utilizzate: lo dimostrano non solo gli utenti lucani, ma anche quelli della provincia di Lecce che nel 2022 hanno impostato tramite Alexa l’84% di timer in più rispetto all’anno precedente, seguiti da brindisini (+79%), e foggiani (+78%).

Svegliarsi con Alexa sta invece diventando un vero e proprio trend a Brindisi: nel 2022 sono state impostate tramite Alexa il 77% in più di sveglie rispetto allo scorso anno. E il buongiorno si vede da Alexa anche nelle città di Potenza, in Basilicata, e di Caserta, in Campania, dove gli utenti hanno chiesto all’assistente vocale di Amazon di essere accompagnati nel nuovo giorno rispettivamente il 75% e il 73% di volte in più.

Gli utenti in Italia si affidano ad Alexa per ricevere promemoria sulle attività della giornata. Gli utenti campani, per esempio, ne hanno impostati quasi 3 milioni nel 2022, o per stilare liste di cose da fare. Qui gli esperti sono gli utenti lucani: la Basilicata ha infatti registrato il maggior incremento in Italia relativamente agli elementi aggiunti dagli utenti alle proprie liste (+70% rispetto al 2021), in particolare nella provincia di Potenza con l’73% in più di elementi aggiunti.

Gli utenti pugliesi, campani e lucani vanno molto d’accordo in fatto di musica: Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, così come Shakerando del celebre Rhove. Fanno invece discutere Dove si balla di Dargen D’Amico, tra le preferite in Puglia e Basilicata, e Brividi di Mahmood e Blanco, amatissima in Campania. E se i Me contro Te e Vasco Rossi sono una tendenza ovunque, non potevano mancare Gigi d’Alessio e Pino Daniele tra gli artisti più apprezzati dai campani.