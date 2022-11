Città delle 100 Scale Festival, a Potenza il 28 e 29 novembre appuntamenti con Antonio Viganò

Antonio Viganò, regista e fondatore del teatro La Ribalta Bolzano per il quale dirige spettacoli per l’infanzia e la gioventù, vincendo cinque premi ETI Stregagatto, sarà a Potenza per il Città delle 100 Scale Festival il 28 e 29 novembre 2022. Lunedì 28 prende inizio, presso la Cappella dei Celestini, un workshop della durata di due giorni con 10 ragazzi/e dell’associazione Persone down di Potenza dal titolo “Un corpo poetico e narrativo”, primo approccio per la eventuale produzione di uno spettacolo teatrale per la prossima edizione del festival. Mentre martedì 29 novembre è previsto anche un incontro pubblico per la presentazione del libro “La malattia che cura il teatro” presso il palazzo della cultura alle ore 17,00.

Il workshop “Un corpo poetico e narrativo” è prima di tutto un metodo per conoscere il mondo. Si basa sulla capacità di mettere a fuoco gli oggetti e le persone, sull’esplorazione percettiva ed emozionale mirando al recupero di una propria coscienza del corpo, di autostima, memoria e comunicazione. Lo strumento privilegiato è l’improvvisazione. Nel laboratorio i giudizi sono sospesi, condizione indispensabile perché ciascuno si accetti e accetti gli altri. L’incontro del 29 vuole rispondere ad una serie d’interrogativi. Cosa significa per il teatro dialogare con il disagio e la malattia? Quali risultati, trasformazioni, scoperte, rivelazioni in termini di linguaggio, metodi di lavoro, professionalità? E se ammalandosi il teatro cura essenzialmente se stesso, quale verificabilità delle ricadute artistiche è sul piano teatrologico? E delle ricadute terapeutiche sul piano scientifico? Le cui risposte sono contenute nel libro che dà il titolo dell’incontro – AA.VV, La malattia che cura il teatro. Esperienza e teoria nel rapporto tra scena e società, a cura di Andrea Porcheddu e Cecilia Carponi, Dino Audino Editore, 2020.

Il testo raccoglie i risultati del convegno organizzato a Bolzano dal Teatro la Ribalta nell’ottobre 2019. Antonio Viganò è già conosciuto al pubblico del festival per il bellissimo spettacolo Otello Circus Premio Ubu 2018 / progetto speciale, visto nella undicesima edizione del festival, con grande successo e partecipazione di pubblico. Nel 2015 l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro gli assegna il Premio della Critica. Nel 2018, insieme alla compagnia del Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt, composta da dieci attori e attrici permanenti in situazione di disagio psichico, riceve il Premio Speciale Ubu “per la qualità della ricerca artistica, creativa e politica in ambiti spesso marginali e con attenzione capillare alla diversità”.