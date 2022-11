Covid-19, si torna a morire in Basilicata: 4 decessi nell’ultima settimana. Quasi 5mila i positivi al virus

Nella settimana dal 18 al 24 novembre in Basilicata sono stati registrati quattro decessi a causa del covid-19: è quanto emerge dal bollettino della task force regionale, che ha registrato anche un lievissimo rialzo del tasso di positività (al 20,61 per cento rispetto al 20,21 per cento della settimana dal 4 al 10 novembre e al 19,83 per cento della settimana dall’11 al 17 novembre). I positivi residenti in isolamento domiciliare sono 4.930, in aumento rispetto alla settimana precedente, quando furono 4.563. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 28 persone: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è dell’otto per cento (non vi sono ricoverati in terapia intensiva). (ANSA).