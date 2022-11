Cani abbandonati nel Potentino. A Pignola trovati tre cuccioli nel secchio dell’immondizia, tratti in salvo

Ancora un abbandono di cani nel Potentino e, per l’ennesima volta, ad opera dell’essere umano. Che questa volta ha fatto qualcosa di gravissimo. Tre cagnolini nati da pochi giorni sono stati abbandonati e riposti in un cassonetto dell’immondizia a Pignola. Ad accorgersi della loro presenza dopo averli sentiti lamentarsi, alcune persone che si sono trovate a passare nei pressi del cassonetto. Immediatamente sono stati recuperati e tratti in salvo. Per il momento sono in custodia grazie alle cura di una volontaria, ma cercano una famiglia. Si sta cercando di trovare loro un posto sicuro tramite un tam tam su Facebook.

Claudio Buono