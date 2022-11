Savoia di Lucania, indetti due concorsi pubblici per altrettanti posti di lavoro al Comune a tempo indeterminato

Sono due i posti a tempo indeterminato (parziale e pieno) disponibili al Comune di Savoia di Lucania, grazie a due bandi di concorso pubblici che l’Ente ha indetto. Si tratta di un bando Bando di concorso pubblico, per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di una unità nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali) e un altro bando di concorso pubblico, a tempo indeterminato e pieno, per l’assunzione di una 1 unità nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico – geometra” (categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali).

Si potrà partecipare ai bandi fino alle ore 23,59 del 4 dicembre 2022, così come indicato nella documentazione. Di seguito i link per tutte le info.

Claudio Buono