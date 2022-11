Si ribalta col trattore e perde la vita. Tragedia nel Potentino a Moliterno

Un grave incidente che ha causato la morte di una persona si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Moliterno. A perdere la vita un uomo di 78 anni, che era alla guida di un trattore. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire in una scarpata. Le operazioni di recupero della salma e del mezzo si sono concluse in nottata. mortale nelle campagne di Moliterno. Incessante è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco di Villa D’Agri. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Viggiano per i rilievi e accertamenti del caso.

In pochi giorni, è la seconda brutta notizia che ha scosso la comunità di Moliterno. Solo qualche giorno fa un uomo di 67 anni è deceduto mentre stava caricando la legna su un mezzo. Sul caso indagano i Carabinieri che stanno ancora cercando di accertare le cause della morte.

Claudio Buono

(foto tratta dal web)