Investì e uccise tifoso alle porte di Potenza. Assolto per legittima difesa

Era stato condannato a giugno dell’anno scorso dal Tribunale di Potenza per aver investito con l’auto e ucciso un tifoso della Vultur Rionero, nei pressi di Vaglio Basilicata. Ma oggi per Salvatore Laspagnoletta (tifoso del Melfi) è arrivata l’assoluzione da parte della Corte d’Assise d’Appello di Potenza.

I fatti avvennero il 19 gennaio 2020, quando le due tifoserie si scontrarono a pochi passi da Potenza, a nella stazione di Vaglio Basilicata. Durante gli scontri, venne investito Fabio Tucciarello, 39enne tifoso della Vultur Rionero, dall’auto guidata da Salvatore Laspagnoletta, tifoso del Melfi. Dopo la condanna a 3 anni e 4 mesi per la morte del 39enne, oggi è arrivata l’assoluzione per “legittima difesa”. Ha motivato così la sentenza la Corte d’Assise d’Appello, che ha accolto la tesi difensiva del legale Gerardo Di Ciommo. Ricordiamo che Laspagnoletta venne condannato a conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato davanti al gup. Nel processo si erano costituiti parti civili i genitori del tifoso deceduto, che ora valutano se ricorrere in Cassazione contro la decisione.

Claudio Buono