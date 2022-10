Da Boston e Londra a Vietri di Potenza per ricostruire l’albero genealogico. E’ realtà il sogno di Francesco, Amelia e Francesca

Francesco, Amelia e Francesca. Hanno raggiunto Vietri di Potenza da Boston, lui, e da Londra, le ragazze. Per quale motivo? Perché hanno scoperto tempo fa di avere familiari nati a Vietri, tanti, diversi anche deceduti qui e sposati. E il loro sogno era quello di ricostruire tutto l’albero genealogico, e ci sono riusciti. Lui si chiama Francesco D’Andraia, le altre due, nipoti, Amelia Di Felice e Francesca Di Felice. Arrivati a Vietri domenica, hanno trascorso tre giorni nella Porta della Lucania per scoprire il paese che ha dato i natali ai loro avi e hanno avuto modo di visitare quasi tutto l’abitato vietrese, compreso il Convento e il Municipio. E hanno voluto anche capire come si fa la pasta di casa, i cavatiedd’, grazie alla disponibilità delle signore Rocchina e Lucia. Un piatto da leccarsi i baffi, “fantastico” hanno esclamato nel centralissimo appartamento di Piazza del Popolo, che li ha ospitati per alcuni giorni. In particolare, il nonno del signor Francesco è nato a Vietri nel 1876, dove poi è anche deceduto. E tanti altri, fratelli, cugini, zii e parenti, sono nati qui. Fanno di cognome Pitta, Cecere, D’Andraia. Cognomi molto presenti a Vietri. Quando si sono presentati all’ufficio Anagrafe del Municipio, hanno avuto modo di consultare i registri storici che riportano a penna i dati dei loro familiari. Ed è stato emozionante. Sono rimasti affascinati dal Paese e hanno voluto avere tutte le informazioni anche storiche, grazie all’aiuto di un traduttore, Francesco. La loro visita si è chiusa in modo ancora più emozionante: hanno fatto ingresso nelle abitazioni in via Santa Caterina, dove sono nati e deceduti diversi loro familiari.

Un sogno avverato per loro, che dopo alcuni giorni a Vietri hanno fatto un salto a Matera per una visita e poi rientro a Londra e Boston.

Claudio Buono