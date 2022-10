Brienza, 2^ edizione del concorso di Composizione Musicale “F. M. Pagano”. Vincono Roberto Berzero, Nicola Gaeta e Francesco Sgambati

Il concorso istituito nel 2021 dalla giunta comunale, vuole celebrare la figura del famoso giurista e letterato Francesco Mario Pagano (Brienza 1748 – Napoli 1799) con un linguaggio nuovo che superi i confini dell’ambiente giuridico raggiungendo una platea sempre più vasta di persone a cui a far conoscere il pensiero dell’insigne burgentino. L’iniziativa offre la possibilità di far rivivere attraverso il linguaggio musicale lo spirito e il grande esempio civico, umano e letterario di Francesco Mario Pagano, oltre che valorizzare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo.

Il Concorso vede tra i promotori oltre al Comune di Brienza, il Parco Letterario “Francesco Mario Pagano” del Comune di Brienza, il “Centro studi F. Mario Pagano” di Brienza, l’associazione “Ge- stione Musica” con tutto il necessario supporto di expertise organizzativa e musicale con la direzione artistica del maestro Francesco D’Arcangelo, l’associazione “Officina Musicale 52” che offre un importantissimo contributo in esperienza musicale e presenza sul territorio preziosissima per la buona riuscita dell’iniziativa coinvolgendo il maestro Francesco Parente quale direttore esecutivo della manifestazione.

L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di 20 opere provenienti da Italia, Grecia, America Latina e Stati Uniti, ma interessamenti sono arrivati anche da Regno Unito, Giappone e Canada. I concorrenti si sono confrontati nella composizione di opere musicali in forma di “Lied”, per soprano o baritono ed ensemble strumentale oppure una composizione puramente strumentale liberamente ispirata a uno dei testi di Francesco Mario Pagano proposti.

Il concorso di Composizione “F. Mario Pagano” ha visto una giuria di primissimo livello musicale così composta: Presidente senza funzioni di voto: Francesco D’Arcangelo, direttore artistico del concorso, Simone Maccaglia (compositore e docente presso C. Gesualdo di Potenza), Patrizio Marrone (docente di Composizione presso il Conservatorio S.P. a Majella di Napoli), Giuseppe Di Bianco (compositore, direttore di coro, commissario artistico Feniarco), Giuseppe Carotenuto (Concertino dei primi violino presso il Teatro San Carlo di Napoli). Arricchiti anche i premi rispetto alla prima edizione, la Giuria ha assegnato un primo premio di 1.000 euro ed edizione a stampa a cura delle Edizione “etcetera musica”, un secondo premio di 500 euro ed edizione a stampa a cura delle Edizione “etcetera musica”, un primo premio edizione a stampa a cura delle Edizione “etcetera musica”. La giuria si è riservata la possibilità di segnalare ulteriori opere meritevoli, che presentino aspetti di particolare interesse e rilevanza artistica.

Le operi vincitrici saranno eseguite in un pubblico concerto in occasione della serata di premiazione. Quest’anno la serata di premiazione coincide con l’anniversario della morte di Mario Pagano, il 29 Ottobre, e sarà divisa in due momenti: una prima parte presso la Sala Consiliare del Comune di Brienza con la cerimonia di premiazione dei concorrenti vincitori. Una seconda parte presso l’adiacente Chiesa della Santissima Annunziata in Piazza Unità d’Italia con “La musica intorno a Francesco Mario Pagano ieri e oggi” con esposizione e dimostrazione-concerto di strumenti musicali del ‘700 e concerto delle opere vincitrici del concorso a cura del Centro Studi Lucano di Musica Antica: Mauro Squillante (mandolino), Francesco Parente (violoncello), Antonello Mastrosilvestri (trombone), Ensemble Lirico Italiano e direttore Francesco D’Arcangelo.