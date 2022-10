Macchine fotografiche per professionisti: le migliori del 2022

La prima distinzione tra le macchine fotografiche per professionisti prevede la categorizzazione tra macchine fotografiche mirrorless e quelle reflex: tutto sta al tipo di tecnologia al quale si intende affidarsi. Negli ultimi anni i principali produttori come Canon e Nikon stanno investendo la maggior parte del proprio budget nella produzione di mirrorless. Tuttavia, ci sono molti casi in cui risulta utile acquistare anche le reflex. Vediamo le migliori macchine fotografiche per ciascun tipo.

Classifica e vantaggi delle reflex: perché acquistarne una?

Anche se gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno portato le mirrorless ad ottenere una velocità di scatto nettamente superiore e un peso maggiore, le reflex ancora permetto di produrre immagini eccellenti con prestazioni invidiabili per durata e autonomia. Le reflex sono la scelta migliore per chi preferisce i controlli analogici per la loro superiore resistenza ad agenti esterni.

Si tratta quindi di una buona scelta nel caso in cui si intenda portare avanti sessioni di fotografia molto lunghe e in luoghi che possono mettere alla prova la tenuta della macchinetta. A ridurre il gap con le mirrorless ci sono le integrazioni di tutte le principali tecnologie come la modalità video 4K e la connettività avanzata.

Tra le macchine fotografiche maggiormente degne di nota ci sono sicuramente la Nikon D780 e la D3500. La D780 risulta grande e pesante, ma produce scatti perfetti, ed è dotata di una messa a fuoco che consente di fare riprese in 4K ad un massimo di 30fps. La D3500 è invece perfetta come entry level per chi deve imparare ad utilizzare la macchina fotografica. Notevole anche la Canon EOS 90D che dimostra tutta la validità dei sistemi Reflex con un ottimo sensore da 32.5MP e eccellenti prestazioni in 4K.

Abbiamo quindi stilato una classifica basata sul rapporto qualità/prezzo e sulla quantità di funzionalità messe a disposizione. La classifica delle migliori reflex prevede quindi la seguente gerarchia:

Nikon D3500 Canon EOS 90D: Nikon D780 Nikon D7500 Canon EOS 6D Mk II Pentax K1 MK II Canon EOS 5D Mk IV Nikon D750 Canon EOS 850D Nikon D5600

Particolarmente importante la presenza in classifica di numerosi prodotti Reflex Canon che risultano secondi solo all’altra grande casa produttrice giapponese, la Nikon, marchio che domina la scena del 2022 con l’eccellente Nikon D3500.

Classifica e vantaggi delle Mirrorless: perché comprarne una?

Proprio come nel caso delle Reflex, le mirrorless permettono di usare obiettivi diversi in base alle esigenze di scatto. Ciò che non hanno è lo specchio che riflette la luce della lente verso il mirino ottico. Il meccanismo della mirrorless consiste nel riflettere la luce al sensore in modo da poter mostrare l’inquadratura in tempo reale tramite il display retrostante.

Tra i principali vantaggi, non si può non sottolineare l’eccellenza di queste macchinette della registrazione video: molte sono dotate di tecnologia a risoluzione 4K per video di altissima qualità. Da sottolineare anche la velocità di scatto che le rende la migliore tipologia di macchinetta fotografica attualmente a disposizione sul mercato.

Durante la scelta del prodotto, è fondamentale tenere in considerazione fattori quali ergonomia e peso, il tipo di sensore e qualità dell’immagine, connettività, tipologia di messa a fuoco e qualità della ripresa video.

Anche per le mirrorless abbiamo stilato una classifica basata sul rapporto qualità/prezzo dei prodotti tenendo in considerazione il numero di funzionalità messe a disposizione per ciascuna macchina fotografica.

Sony A7 IV Canon EOS R5 Nikon Z6 II Canon EOS R6 Sony A1 Canon EOS R3 Nikon Z7 II Sony A7S III Sony A7R IV Canon EOS RP

Domina la classifica la Sony A7 IV che porta con se prestazioni rivoluzionarie sia per foto che per video. La macchinetta offre circa 33,0 megapixel con un mirino elettrico da 1,3cm (VGA OLED). Il display retrostante misura 7,5cm per una immagine ampia e facilmente visibile. Degna di nota la realizzazione di video in 4K a ben 60p con l’aggiunta di numerosissime funzioni avanzate per filmati tra cui modalità attiva, compensazione dell’effetto “breathing” e AF Assist. Restano però validissime alternative come quella della Canon EOS R5 e la Nikon Z6 II che tengono testa all’eccellente prodotto Sony sia in termini di prestazioni che di caratteristiche fisiche per peso e dimensioni.