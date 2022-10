“Non ne posso più, mi ammazzo!”. Ma un Carabiniere del Potentino riesce a salvare la vita di una persona a Napoli

Protagonista è Vito Caso, un appuntato dei Carabinieri originario di Paterno, nel Potentino, come riportato da Ondanews.it. E’ in servizio alla Stazione di Napoli – San Pietro a Patierno

“Comandante, voglio parlargli io”. Un appuntato dei Carabinieri della Stazione di Napoli – San Pietro a Patierno compone il numero di telefono di un uomo che ha fatto perdere le proprie tracce dopo l’ennesima lite in famiglia, forse per farsi del male. “Non ne posso più, mi ammazzo!” la risposta dell’uomo all’altro capo del telefono. Il Carabiniere si sveste simbolicamente dell’uniforme per diventare semplicemente Vito: dialoga con lui al telefono per un’ora e lo rassicura, proprio come farebbe un amico vero. L’uomo è spiazzato, si sente compreso e inizia a sfogarsi. La volontà di mettere fine alle sue ansie nel modo più sbagliato inizia a svanire. Vito gli chiede di raggiungerlo in Stazione. Dopo un’ora l’uomo si presenta e, prima di dire altro, abbraccia quella voce che lo ha salvato. A riportare il fatto è la Pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri.