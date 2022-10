Vietri di Potenza, il Comune ottiene finanziamenti per 1 milione di €. Avviati due nuovi cantieri sul territorio

Nuovi finanziamenti e altri cantieri che hanno preso il via a Vietri di Potenza. A darne notizia è il sindaco, avv. Christian Giordano. Nei giorni scorsi, a seguito di progetti presentati dal Comune, il Ministero dell’Interno ha comunicato ulteriori tre finanziamenti per l’Ente, per un totale di 1 milione di euro. E, in contemporanea, sono partiti nuovi lavori di messa in sicurezza e urbanizzazione.

Nel dettaglio, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza degli argini del fiume Melandro in località Cialapat, dove da anni la strada comunale di accesso ai terreni agricoli e ad alcune abitazioni, era stata inghiottita dalla piena del fiume. I lavori, appaltati dal Comune a seguito di un finanziamento di 350mila euro, si concluderanno a breve. Inoltre, per un importo di 50mila euro, sono in corso anche i primi lavori di urbanizzazione di via Pietre Saracene, via San Gerardo, via Peschiera e via Lucania. Intervento che prevede il potenziamento della pubblica illuminazione. Ricordiamo che quest’area, dopo circa 40 anni, è stata acquisita dal Comune su volontà dell’attuale amministrazione, anche per la risoluzione di problemi importanti che andavano avanti sin dal post terremoto del 1980.

“Da qualche settimana – ha dichiarato il sindaco, avv. Christian Giordano – emerge in maniera chiara il frutto di cinque anni di programmazione dell’Amministrazione che mi onoro di rappresentare. Un lavoro sinergico portato avanti anche grazie alle professionalità presenti nel nostro ente e ai tanti collaboratori esterni. Le nostre comunità hanno bisogno di proiettarsi in avanti mediante interventi che guardano al futuro. Nel mentre continuiamo a proporre interventi di messa in sicurezza, contestualmente, abbiamo già avviato e continuiamo a programmare investimenti materiali e immateriali, per provare a sopravvivere in un momento storico complicatissimo”.

Per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, sono arrivati a seguito dello scorrimento delle graduatorie del Ministero dell’Interno per i lavori di messa in sicurezza del territorio. Il Comune di Vietri di Potenza è risultato assegnatario di un milione di euro per tre importanti progettazioni che riguarderanno lo sviluppo del territorio anche a fini turistici. In particolare: 300mila euro per la riqualificazione ai fini turistici e sportivi delle aree di degrado di località Mosileo, 250mila euro per le opere infrastrutturali e viarie e di riqualificazione urbana del territorio abitato e rurale per l’attrattività del Borgo e Viale Tracciolino e, infine, 450mila euro per un progetto di ampliamento dell’area “Porta della Lucania”, Monte Rotonda e San Vito per la realizzazione di un polo turistico e logistico strategico. Si tratta di finanziamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva.