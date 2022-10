Potenza, per un mese si viaggia gratis per il trasporto pubblico urbano. Al via la gestione Miccolis

Miccolis-Trotta, è arrivato ieri il momento del passaggio di consegne nel trasporto pubblico urbano di Potenza, con un incontro ufficiale in Profettura. Miccolis – concessionaria anche a Matera – firmerà un contratto a partire dal 1° ottobre, in affidamento diretto emergenziale da parte del Comune di Potenza. La concessione durerà per 24 mesi a fronte di un corrispettivo massimo di 6 milioni di euro all’anno. Per tutto il mese di ottobre, si viaggerà gratis sui mezzi di Miccolis in servizio nel capoluogo di regione. L’azienda pugliese subentra così a Trotta, che era titolare del servizio dal 1° gennaio 2016 e da diverso tempo operava in deroga. Ad aprile l’amministrazione aveva pubblicato un avviso esplorativo che aveva ricevuto cinque manifestazioni di interesse. Erano state poi tre le buste aperte a inizio luglio: oltre a Miccolis, avevano presentato un’offerta anche la stessa Trotta e il Consorzio Bari Nord.

“Dopo un percorso tortuoso, impervio, difficile, inizia una nuova era del trasporto pubblico nella città di Potenza: benvenuta, Miccolis”, sono le parole del sindaco di Potenza, Mario Guarente.