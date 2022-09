Potenza, estorce 20mila euro a un 15enne in cambio di “protezione”. 21enne potentino arrestato in flagranza di reato

E’ accusato di estorsione il giovane di 21 anni di Potenza, Y.M. le sue iniziali, arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Potenza in flagranza di reato. Il potentino, sulla base degli elementi investigativi raccolti, ha minacciato un minorenne di Potenza, di 15 anni, chiedendogli somme di denaro in cambio della sua “protezione” da presunte aggressioni di giovani presenti sul territorio potentino. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, in tre mesi il 15enne sarebbe stato costretto a versare al giovane arrestato circa 20mila euro per pagare il prezzo della protezione. Soldi che il 15enne sottraeva (in stato di costrizione) dalle disponibilità di cassa dell’azienda familiare. Ad accorgersi della mancanza di soldi il padre, che è riuscito a farsi raccontare il tutto dal figlio. Da qui la forza di denunciare alla Guardia di Finanza, che in due giorni ha messo un freno alla vicenda. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato nel momento in cui si è avvicinato al minore tentando di riscuotere una nuova somme di denaro. All’atto della richiesta i militari hanno bloccato e arrestato Y.M. Sequestrata anche una macchina del valore di 15mila euro, acquistata il 16 settembre dall’indagato, secondo la Guardia di Finanza con i soldi raccolti dall’estorsione. Il 21enne è stato arrestato e tradotto presso il Carcere di Potenza, dove poi il Giudice per le Udienze Preliminari ha convalidato l’arresto.

Claudio Buono