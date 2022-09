Potenza, arrestato un altro spacciatore. La Polizia blocca un nigeriano mentre cede eroina a due assuntori

Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti; nella giornata di ieri, infatti, nei pressi della Stazione “Potenza Superiore”, zona “Santa Maria”, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un giovane cittadino nigeriano colto nella flagranza del reato di cessione di eroina. In particolare, il personale della Sezione Antidroga, durante un articolato servizio di osservazione e monitoraggio iniziato fin dalle prime ore del mattino, ha notato la presenza, nei pressi dello scalo ferroviario, di numerosi soggetti già conosciuti quali assuntori di stupefacenti.

La pazienza e la perseveranza degli investigatori hanno permesso di notare un giovane che, appena sceso dal treno, è stato avvicinato da alcuni tossicodipendenti; la polizia giudiziaria è riuscita a documentare ben due cessioni di eroina, droga immediatamente sequestrata agli acquirenti. La successiva perquisizione effettuata nei confronti del giovane straniero ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di eroina, pronte per la vendita, per un totale di circa dieci grammi nonché circa 280 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’attività delittuosa. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e poi condotto presso la Casa Circondariale di Potenza; questa mattina l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha anche applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato.

I due acquirenti, entrambi cittadini italiani, verranno segnalati alla Prefettura di Potenza quali assuntori di stupefacenti.